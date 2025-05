Für Napoli: De Bruyne lehnt Traumangebot ab

Kevin De Bruyne (33) hat sich offenbar voll und ganz auf die SSC Neapel als neuen Klub festgelegt. Wie Sacha Tavolieri berichtet, konnte an dieser Entscheidung auch ein Angebot aus der Türkei nichts ändern. Demnach soll Fenerbahce mit einem Gesamtpaket von 25 Millionen Euro netto über die kommenden zwei Jahre gewuchert haben.

Stattdessen verschlägt es den Belgier wohl für die nächsten drei Jahre an den Versuv. Dort soll ihn in den ersten beiden Spielzeiten jeweils ein Gehalt von sechs Millionen Euro, in der letzten eines von fünf Millionen Euro netto erwarten. Zudem soll De Bruyne in den ersten beiden Jahren ein Handgeld in Höhe von zehn Millionen pro Saison erhalten.