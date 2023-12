Bundesliga-Flirt Beraldo vor PSG-Transfer

Der Zug bei Lucas Beraldo ist für Vertreter aus der Bundesliga wohl abgefahren. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato steht der Wechsel des 20-jährigen Verteidigers vom FC São Paulo zu Paris St. Germain bevor. Es herrscht Einigung über eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Boni zwischen den beteiligten Parteien.

In der kommenden Woche steht schon der Medizincheck auf der Agenda. Leer gehen der FC Bayern und Borussia Dortmund aus. Beiden Vereinen wurde nachgesagt, Beraldo auf dem Zettel zu haben. Ebenso beschäftigen sich Vereine aus der Premier League mit dem hochveranlagten Brasilianer. Darunter der FC Liverpool. Nun geht der Zuschlag offenbar an PSG.