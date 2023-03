Max: „Bundesliga sehr vermisst“

Philipp Max ist froh, wieder in der Heimat zu spielen. Dem ‚kicker‘ sagt der Winter-Neuzugang von Eintracht Frankfurt: „Ich habe die Bundesliga und Deutschland sehr vermisst und gemerkt, dass die Zeit in Eindhoven langsam zu Ende geht. Es war wie damals in Augsburg Zeit für eine Veränderung. Ich bin froh und dankbar, dass es funktioniert hat.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Max war im Winter von der PSV Eindhoven nach Frankfurt verliehen worden und wurde dort auf Anhieb Stammspieler. Laut der ‚Bild‘ griff bereits eine Kaufpflicht über zwei Millionen Euro. Max selbst möchte „so lange wie möglich für die Eintracht spielen“, denn: „Hier strahlt jeder eine positive Leidenschaft und Begeisterung für die Sache aus. Da ich ziemlich empfänglich für solche Sachen bin, war es einfach, das gleiche Feuer selbst zu entfachen.“

Lese-Tipp

Marmoush-Entscheidung gefallen