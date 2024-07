Milan: Einigung mit Fofana

Nach den Mittelfeld-Abgängen von Rade Krunic (30/Fenerbahce) und Charles De Ketelaere (23/Atalanta Bergamo) will der AC Mailand die entstandene Lücke mit Youssouf Fofana verstärken. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Rossoneri mit dem 25-Jährigen auf die vertraglichen Konditionen geeinigt. Auch mit Fofanas Klub AS Monaco haben die Mailänder Gespräche aufgenommen. Sein Vertrag läuft im nächsten Sommer aus.

Der 21-malige Nationalspieler, der erst gestern mit den Franzosen bei der EM ausgeschieden ist, spielt seit viereinhalb Jahren für das Fürstentum. In der vergangenen Saison stand der vorrangig im defensiven Mittelfeld beheimatete Fofana bei 31 von möglichen 32 Partien in der Startelf und hatte einen großen Anteil an der Vizemeisterschaft der Monegassen.