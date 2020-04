TSG: Baumann bereit für Konkurrenzkampf

Oliver Baumann ist bereit, ab der kommenden Saison mit Gregor Kobel (22) um den Platz im Tor der TSG Hoffenheim zu konkurrieren. „Ich bin selbstbewusst und weiß, was ich beigetragen habe zur Entwicklung in Hoffenheim. Nicht nur in dieser Saison als Stütze der Mannschaft bei dem schwierigen Umbruch“, erklärt der 29-Jährige im ‚kicker‘. Seit seinem Wechsel zur TSG im Jahr 2014 herrsche „Ruhe auf der Torhüterposition“.

Baumann plant, langfristig bei den Kraichgauern zu bleiben und würde gerne seinen bis 2021 laufenden Vertrag verlängern. Nicht ganz einfach, wie er sagt: „Mein Berater ist im ständigen Austausch mit dem Verein. Aber in diesen Corona-Zeiten ist es für die Klubs auch nicht so einfach zu planen. Ich erwarte nur Ehrlichkeit. Grundsätzlich und nicht nur in dieser Frage.“