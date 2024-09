Liverpool-Keeper äußert Wechselwunsch

Caoimhín Kelleher (25) sieht seine Zukunft nicht beim FC Liverpool. Der irische Nationaltorhüter hat auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Griechenland am morgigen Dienstagabend (20:45 Uhr) erklärt, dass er zum Wohle seiner Karriere einen Vereinswechsel in Betracht zieht: „Ich habe in den letzten Jahren deutlich gemacht, dass ich die Nummer eins sein und Woche für Woche spielen möchte. Der Verein hat die Entscheidung getroffen, einen weiteren Torhüter zu holen. Von außen betrachtet sieht es so aus, als hätten sie sich für eine andere Richtung entschieden.“

Die Reds gaben vor knapp zwei Wochen den Transfer von Giorgi Mamardashvili (23) bekannt. Der georgische Nationalkeeper wird in dieser Saison zunächst an seinen bisherigen Verein FC Valencia verliehen und stößt planmäßig im kommenden Sommer zum LFC. Dort soll er voraussichtlich die aktuelle Nummer eins, den Brasilianer Allison (31), beerben. Für Kelleher, der noch bis 2026 vertraglich an Liverpool gebunden ist, sei es dagegen keine Option auch nach Allisons Abgang weiter nur der Ersatzmann zu sein.