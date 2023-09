Verratti in Katar angekommen

Marco Verrattis Wechsel zu Al Arabi steht vor dem Abschluss. Der 30-jährige Mittelfeldspieler ist in Doha angekommen und wird am heutigen Dienstag den obligatorischen Medizincheck absolvieren. Im Anschluss erfolgt die Unterschrift beim katarischen Erstligisten. An Paris St. Germain fließen kolportierte 45 bis 50 Millionen Euro Ablöse.

„Ich bin sehr glücklich, ich kann es kaum erwarten, diese Saison zu beginnen“, sagte Verratti bei seiner Ankunft am Flughafen zu ‚Alkass TV Sport‘, „ich hoffe, dass wir eine gute Saison spielen werden, dass wir viel Freude haben. Ich kann es kaum erwarten, alles zu entdecken: Das Stadion, die Fans, den Verein, meine Teamkollegen, den Trainer.“