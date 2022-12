Transfer-Hammer: Sommer vor Wechsel nach England

Yann Sommer steht bei Borussia Mönchengladbach vor dem Abschied. Nach Informationen der ‚Bild‘ arbeitet Manchester United an einer Verpflichtung des Schweizer Nationalkeepers im Januar. Die Fohlen wiederum sind ein halbes Jahr vor Vertragsende offen für einen Verkauf.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir wägen alles genau ab und sind in jedem Fall vorbereitet,“ wird Gladbachs Sportdirektor vom Boulevardblatt zitiert. Tatsächlich hat man sich bei den Fohlen bereits auf Jan Olschowsky (21) als langfristigen Sommer-Nachfolger festgelegt.

Sommer wiederum soll bei Manchester United in die Fußstapfen der langjährigen Nummer eins David de Gea (32) treten. Sollte der Deal über die Bühne gehen, endet eine Zusammenarbeit von stolzen achteinhalb Jahren. Derzeit weilt der 33-Jährige bei der Schweizer Nationalmannschaft in Katar und tritt im Achtelfinale am morgigen Dienstag (20 Uhr) gegen Portugal an.