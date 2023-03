Wohin zieht es Conte?

Die Zukunft von Antonio Conte könnte in der Serie A liegen. Einem Bericht der ‚Daily Mail‘ zufolge beschäftigen sich die AS Rom, Juventus Turin und die Mailänder Klubs Inter sowie AC mit dem 53-Jährigen. Das Problem: Bei Tottenham Hotspur soll der exzentrische Coach rund zehn Millionen Euro verdient haben. Um in seiner Heimat arbeiten zu können, muss er seine Gehaltsforderungen um kolportierte 50 Prozent senken.

Darüber hinaus bestehe eine Zehn-Prozent-Chance, dass Conte auf den Posten des italienischen Nationaltrainers spekuliert. Bis zum Sommer werde der Italiener allerdings ohnehin nirgendwo an der Seitenlinie stehen. Conte will dem Bericht zufolge zunächst seine Batterien aufladen, Zeit mit der Familie verbringen und den Tod zweier Freunde verdauen. Grundsätzlich sei in ihm jedoch die Idee gereift, künftig in Italien zu coachen. Dort trainierte er bislang unter anderem Atalanta Bergamo, Juve und Inter.

