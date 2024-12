FC Bayern: Müller schlägt Alarm

Routinier Thomas Müller ermahnt seine Mannschaftskollegen trotz des 4:2-Erfolgs gegen den 1. FC Heidenheim dazu, die Leichtfertigkeit in der Chancenverwertung abzustellen. Spielerische Dominanz alleine reiche nicht, so der 35-Jährige nach der Partie gegenüber ‚Sky‘: „Wenn man den Finger in die Wunde legen will, kann man ihn da reinlegen, dass wir aus einer sehr, sehr guten ersten Halbzeit nur mit 1:0 in die Pause gehen.“

Trotz einiger guter Gelegenheiten des Rekordmeisters blieben die Heidenheimer bis kurz vor Schuss der Partie im Spiel. Erst in der Nachspielzeit fiel die Entscheidung durch den Treffer von Jamal Musiala. „Es ist ein Symptom, dass wir gut heraus gespielte, auch mit viel Aufwand und mit viel Finesse heraus gespielte Torchancen aktuell nicht in der Effizienz nutzen, wie wir es brauchen, wenn es dann mal engere Spiele sind“, so Müller.