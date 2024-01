BVB wohl ohne Trio gegen Bochum

Borussia Dortmund wird im Revierderby gegen den VfL Bochum wohl auf drei wichtige Spieler verzichten müssen. Gregor Kobel, Julian Brandt und Marco Reus haben die vergangenen Tage erkältungsbedingt nicht trainieren können, ein Einsatz gegen den Lokalrivalen ist laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ nahezu ausgeschlossen.

Dafür rücken voraussichtlich die U23-Spieler Marcel Lotka, Ole Pohlmann und Hendry Blank in den BVB-Kader auf. Wieder fit ist der zuletzt ebenfalls erkältete Mats Hummels und auch Kapitän Emre Can kann nach ausgestandenen Knieproblemen am heutigen Sonntag (17:30 Uhr) wieder mitmischen.