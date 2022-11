Juve kontaktiert Odriozola

Álvaro Odriozola könnte Real Madrid im Winter wieder verlassen. Nach Informationen der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato hat Juventus Turin ersten Kontakt zum Berater des 26-jährigen Rechtsverteidigers etabliert. Von Seiten der Alten Dame wird eine halbjährige Leihe angestrebt.

In Madrid ist Odriozola in dieser Saison komplett außen vor und noch ohne einen einzigen Pflichtspiel-Einsatz. In Italien konnte er in der Spielzeit 2021/22 aber seine Qualität unter Beweis stellen, als er bei seinem Leihklub AC Florenz zum erweiterten Stammpersonal zählte. Das hat auch Juve nicht vergessen.