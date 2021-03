Formelles Angebot: Barça lockt Agüero

Im Sommer ist Sergio Agüero erstmals in seiner Karriere ablösefrei zu haben. Der 32-jährige Torjäger kann sich seinen Klub somit frei aussuchen und das attraktivste Angebot herauspicken. Beim FC Barcelona hofft man, den Rekordschützen der Citizens mit einer äußerst verlockenden Offerte ins Camp Nou zu lotsen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie der argentinische Sportfernsehsender ‚TyC Sports‘ berichtet, haben die Katalanen Agüero ein formales Angebot vorgelegt. Bereits in den vergangenen Wochen klopfte Barça erstmals beim Argentinier an, mit der abgeschlossenen Präsidentenwahl hat die Personalie nun deutlich an Fahrt aufgenommen.

Agüero als Faustpfand

Unter dem neuen Präsidenten Joan Laporta richtet sich der Hauptfokus darauf, Superstar Lionel Messi über den Sommer hinaus zu halten. Die Ankunft von Agüero, der eng mit seinem argentinischen Nationalmannschaftskollegen befreundet ist, soll den sechsfachen Weltfußballer von einem Verbleib überzeugen. Der City-Profi seinerseits äußerte in der Vergangenheit den Wunsch, gemeinsam mit Messi beim selben Klub zu spielen: „Wer würde nicht mit Leo spielen wollen?“

Die Verpflichtung von Agüero hat neben dem Messi-Aspekt aber auch sportliche Gründe. Seit dem Abgang von Luis Suárez im vergangenen Sommer fehlt den Katalanen ein Neuner auf Weltklasseniveau. Somit würde Laporta im besten Fall direkt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.