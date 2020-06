Leipzig: Nagelsmann benennt Transferziele | Optimismus bei Angeliño

Julian Nagelsmann hat klar beschrieben, welche Spielertypen er sich zur Verstärkung der Mannschaft von RB Leipzig wünscht. „Wir haben keinen wirklichen ‚Holding Sixer‘ im Kader, sondern viele bewegliche Sechser, die sehr agil sind“, zitiert die ‚Bild‘ den Trainer.

Während seiner Zeit in Hoffenheim setzte Nagelsmann in der Rolle des tiefen Sechsers, der seine Position hält und Angriffe initiiert, zunächst auf Sebastian Rudy (30) und nach dessen Abgang auf Florian Grillitsch (24). Der Österreicher wurde zuletzt mit RB in Verbindung gebracht, erwies sich laut ‚Bild‘ aber als zu teuer.

Neben einem neuen Sechser wünscht sich Nagelsmann einen „Box-zu-Box-Player im Mittelfeld, der im Strafraum Flanken mit dem Kopf verwerten kann“. Einen Spielertyp wie Bayerns Leon Goretzka (25) also. Zudem wünschte sich der Coach zuletzt bereits öffentlich neue Außenverteidiger. Top-Kandidat: Benjamin Henrichs (23, AS Monaco).

Nagelsmann „guter Dinge“ bei Angeliño

Für links hinten ist seit dem Winter Angeliño von Manchester City ausgeliehen. Der 23-jährige Spanier soll festverpflichtet werden. Nagelsmann zeigt sich diesbezüglich „sehr guter Dinge, dass wir es zeitnah hinbekommen“. Schwieriger gestaltet es sich, Leihstürmer Patrik Schick (24) zu halten.

Klar ist zudem, dass RB noch einen Nachfolger für Top-Torjäger Timo Werner (24) verpflichten muss. Bremens Milot Rashica (23) ist ähnlich veranlagt und galt lange als Wunschkandidat, fiel aber in der Rückrunde in ein tiefes Formloch. Weitere bereits gehandelte Kandidaten: Hee-chan Hwang (24) von Schwesterklub RB Salzburg und Adam Hlozek (17, Sparta Prag).