Die Uhr tickt: Schnelle Entscheidung bei Frimpong?

Sein ausgeprägter Offensivdrang sowie seine Torquote und sein Tempo machen Jeremie Frimpong zu einem gefragten Mann. Real Madrid, Manchester City, der FC Arsenal, Manchester United, Paris St. Germain und der FC Bayern sollen allesamt schon beim Außenbahnspieler von Bayer Leverkusen angefragt haben.

Die ‚Sport‘ wirft nun auch den FC Barcelona in den Ring, verweist aber obligatorisch auf die finanziellen Schwierigkeiten bei den Katalanen, die erst Spieler verkaufen müssten, ehe man neue Stars einkaufen kann. Die Personalie Frimpong verfolge man aber immerhin mit besonderer Aufmerksamkeit.

Schon sehr zeitnah könnte Bewegung in die Personalie kommen, denn Frimpongs Ausstiegsklausel in Leverkusen läuft am 14. Juni zum Start der Europameisterschaft ab. Bis dahin könnten die Dienste des 23-jährigen Niederländers für 40 Millionen Euro – und somit wohl unter Marktwert – erworben werden. Die Zeit drängt – schlägt ein Topklub auf die Schnelle zu?