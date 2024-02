Trainer-Zukunft: Guardiola äußert Herzenswunsch

Pep Guardiola würde vor dem Ende seiner Trainerlaufbahn gerne eine Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft betreuen. Gegenüber ‚ESPN‘ äußerte der Erfolgstrainer von Manchester City den Wunsch, die Erfahrung eines großen Turniers zu erleben: „Ich weiß nicht, wann das sein wird, ob es in fünf, zehn oder 15 Jahren ist, aber ich würde gerne eine Nationalmannschaft für eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft trainieren.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit dem FC Barcelona, dem FC Bayern und Manchester City sammelte Guardiola insgesamt unglaubliche 37 Titel, darunter dreimal den Triumph in der Champions League. Für seine Nationaltrainer-Karriere hat sich der 53-Jährige dagegen keine konkreten Ziele gesteckt: „Ich habe nie so darüber nachgedacht.“ Ein Wunschziel hat der Spanier derzeit nicht im Sinn: „Ich weiß nicht, wer mich haben will. Um für eine Nationalmannschaft zu arbeiten, müssen sie dich wollen, genau wie ein Verein.“ Noch steht Guardiola aber bis 2025 bei den Skyblues unter Vertrag.