Darmstadt-Plan mit Rekordmann Stojilkovic

Torsten Lieberknecht hat sich zu Rekord-Neuzugang Filip Stojilkovic geäußert. Im Rahmen einer Pressekonferenz erklärte der Coach vom SV Darmstadt 98: „Wir sind froh, dass er den Weg zu uns gefunden hat. Die Mannschaft hat ihn sensationell aufgenommen.“

Und weiter: „Filip wird im Kader sein, ist aber noch keine Option für die Startelf. Er muss sich erst noch an die hohe Intensität bei uns gewöhnen.“ Die Lilien sicherten sich die Dienste des 23-jährigen Stürmers am Deadline Day. In Darmstadt hat der Schweizer ein Arbeitspapier bis 2027 unterzeichnet. Dem Vernehmen nach legte der Zweitligist die vereinsinterne Rekordsumme von rund zwei Millionen Euro für Stojilkovic auf den Tisch.

