FC Bayern: Kompany hofft auf Neuer

Bei Manuel Neuer (38) ist noch keine definitive Entscheidung gefallen, ob er am morgigen Samstag (15:30 Uhr) gegen den SV Werder im Kasten stehen kann. „Manuel Neuer soll heute mittrainieren und dann werden wir nach dem Training entscheiden. Das besprechen wir zusammen. Wir wollten gegen Zagreb kein Risiko eingehen, aber es sieht gut aus“, erklärte Bayern-Coach Vincent Kompany auf der heutigen Pressekonferenz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neuer musste beim Champions League-Auftakt Zuhause gegen Dinamo Zagreb das Feld zur Halbzeit verlassen. Beim Stand von 3:0 kam Sven Ulreich in die Partie und musste direkt innerhalb von wenigen Minuten zwei Gegentore hinnehmen. Harry Kane und Co. sorgten aber in der Folge mit ihren Treffern für den souveränen Endstand von 9:2.