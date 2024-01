Klos kündigt Karriereende an

Fabian Klos hängt die Schuhe an den Nagel. Wie der 36-jährige Stürmer von Arminia Bielefeld verkündet, wird er nach der laufenden Saison seine aktive Karriere beenden. Der Torjäger ist seit 2011 für die Ostwestfalen aktiv. 444 Mal stand er für den Klub auf dem Platz, dabei gelangen ihm 178 Tore.

Unter der Anzeige geht's weiter

„In den letzten Wochen und Monaten haben sich im Inneren die Gedanken und die Idee entwickelt, dass es vielleicht an der Zeit ist, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen“, so Klos, „es war alles andere als eine leichte Entscheidung, aber sie fühlt sich komplett richtig an.“ In der aktuellen Drittliga-Saison ist er Stammspieler und Leistungsträger bei der Arminia.