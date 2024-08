60 Millionen: Liverpool hat ersten Neuzugang an der Angel

Der FC Liverpool möchte sich mit einem neuen Sechser verstärken. Einem Bericht von ‚The Athletic‘ zufolge zeigt der Vorjahresdritte der Premier League Interesse an Martín Zubimendi. Der 25-Jährige steht aktuell bei Real Sociedad unter Vertrag und könnte die Lücke im defensiven Mittelfeld schließen, die in den vergangenen zwei Jahren nach den Abgängen von Thiago (33), Jordan Henderson (34) und Fabinho (30) entstanden ist.

Zubimendi war Teil des spanischen Europameisterschaftskaders beim EM-Titel in Deutschland. Sein Arbeitspapier bei Real Sociedad läuft noch bis 2027. Zudem ist eine Ausstiegsklausel über 60 Millionen Euro im Vertrag enthalten. Für die Basken kommt das Eigengewächs seit seinem Debüt 2019 auf 187 Spiele.

In der bisherigen Saisonvorbereitung sammelten Ryan Gravenberch (22), Wataru Endo (31) und Dominik Szoboszlai (23) bei Liverpool Einsätze im defensiven Mittelfeld. Gravenberch erhielt ein Sonderlob von Neu-Trainer Arne Slot. „Ich denke, Ryan hat seine Sache auf dieser Position sehr gut gemacht“, schwärmte der Niederländer zuletzt im Anschluss an den 3:0-Testspielsieg gegen Manchester United von seinem Landsmann. Wie es scheint, ist der Bedarf an Alternativen dennoch nicht gedeckt. Zubimendi ist für Liverpool eine interessante Option.