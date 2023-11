Neuer Verein für Di María schon bekannt?

Weltmeister Ángel Di María (35) kehrt im Sommer womöglich zurück in seine argentinische Heimat – Ziel soll sein ehemaliger Verein CA Rosario Central sein. Im Podcast ‚CEF‘ berichtete der Journalist Fernando Carrafiello: „Di María hat bereits mit den Verantwortlichen von Central gesprochen und sich verpflichtet, im Juni nächsten Jahres zurückzukehren.“

„Jeder in Rosario weiß bereits, dass er im Juni kommen wird. In der Zwischenzeit versucht der Verein, sich für die wichtigsten Wettbewerbe zu qualifizieren. […] Di María wird das Aushängeschild von Central sein“, so Carrafiello weiter. Di Marías Vertrag bei Benfica Lissabon läuft im Sommer aus. In 13 Saisonspielen kommt der Außenstürmer auf sieben Tore und zwei Assists.