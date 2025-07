Xhaka verlässt Bayer Leverkusen

Granit Xhaka beendet das Kapitel Bayer Leverkusen nach zwei Jahren. Der Mittelfeldmotor wechselt zurück in die Premier League. Dort sichert sich Aufsteiger AFC Sunderland die Unterschrift des 32-Jährigen, der einen Vertrag bis 2028 erhält. Leverkusen kassiert für seinen Leitwolf drei Jahre vor Vertragsende eine Ablöse von 20 Millionen Euro.

Bayers Geschäftsführer Sport Simon Rolfes erklärt: „Granit Xhaka war nach seiner Verpflichtung vor zwei Jahren ein prägender Spieler jener Leverkusener Mannschaft, die 2024 das Double aus Deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal gewinnen konnte. Seinem akuten Wechselwunsch zu entsprechen, ist unter den ausgehandelten Bedingungen und Umständen zielführend für Bayer 04 und für alle Beteiligten die beste Lösung.“

Statt Neuaufbau unterm Bayer-Kreuz in Leverkusen heißt es für Xhaka künftig Abstiegskampf in England. Die sportliche Herausforderung bei den Black Cats sagte dem Linksfuß offenbar mehr zu als die Perspektive beim deutschen Vizemeister. In England lief Xhaka bereits zwischen 2016 und 2023 für den FC Arsenal auf.

Nächste Meister-Säule weg

Damit verabschiedet sich der nächste Leistungsträger der Alonso-Jahre von der Werkself. Nach den Abgängen von unter anderem Florian Wirtz (22/FC Liverpool), Jeremie Frimpong (24/FC Liverpool) und Jonathan Tah (29/FC Bayern) kann sich Bayer zwar über Transfereinnahmen von insgesamt mehr als 200 Millionen Euro freuen, die sportliche Substanz muss nun aber erst wieder aufgebaut werden.