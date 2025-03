BVB: Gute Nachrichten bei Nmecha

Borussia Dortmund wird zeitnah wieder auf Mittelfeldspieler Felix Nmecha zurückgreifen können. Gegen Mainz 05 am Sonntag (17:30 Uhr) noch nicht, wohl aber eine Woche später gegen den SC Freiburg werde der Achter „wieder eine Option“ sein, ließ Niko Kovac auf der heutigen Pressekonferenz wissen. „Zumindest für die Bank“ sei Nmecha eingeplant.

Seit Anfang Februar fällt Nmecha mit einer Bänderverletzung aus. Im Mittelfeld der Schwarz-Gelben fehlt der zuvor so formstarke 24-Jährige an allen Ecken und Enden. Interesse an Nmecha bekundet im Übrigen Manchester United. Nicht ausgeschlossen, dass sich die Wege im Sommer trennen, schließlich wären die Dortmunder bei Verpassen der Champions League auf andere Einnahmequellen angewiesen.