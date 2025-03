Von Felix Nmecha gab es zuletzt gute Nachrichten zu vermelden. Der deutsche Nationalspieler ist am Donnerstag nach seiner Bänderverletzung auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Im Saisonendspurt wird der 24-Jährige also wieder eingreifen können – und kann Eigenwerbung betreiben.

Die ‚Bild‘ hatte kürzlich berichtet, dass Manchester United den Mittelfeldspieler im Sommer verpflichten will. 48 Millionen Euro seien die Red Devils bereit, auf den Tisch zu legen. Laut einem neuen Bericht von ‚Sky‘ beobachtet United den Spieler tatsächlich intensiv – und Dortmund sei ab einer Ablöse von 50 Millionen verkaufsbereit.

Stimmen sowohl die Zahlen der ‚Bild‘ als auch von ‚Sky‘, sollte einem Transfer zumindest in Sachen Ablöse nicht mehr viel im Wege stehen. Die Differenz von zwei Millionen ist schnell überbrückbar. Unklar ist noch, was Nmecha will. Hat er doch schließlich eine Vergangenheit beim United-Stadtrivalen Manchester City.

Nmechas Vertrag beim BVB läuft noch bis 2028. Vor eineinhalb Jahren war der gebürtige Hamburger für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg gekommen. Verpasst Dortmund, aktuell nur Tabellenelfter, die Champions League oder gar das komplette internationale Geschäft, werden Verkäufe beinahe zwangsläufig.