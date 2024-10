Bericht: Jobgarantie für BVB-Trainer Sahin

Borussia Dortmund lässt intern offenbar keine Zweifel an Nuri Sahin aufkommen. Die ‚Bild‘ berichtet von einer „Jobgarantie“ für den Cheftrainer, über den sogar bei Niederlagen in den kommenden beiden Spielen am Samstag (15:30 Uhr) in der Bundesliga beim FC Augsburg und am Dienstag (20:45 Uhr) im DFB-Pokal beim VfL Wolfsburg „nicht einmal diskutiert“ werden soll.

Sahin übernahm im Sommer seinen Herzensklub als Chefcoach. Die Bilanz seither: 2,0 Punkte pro Spiel. Am Dienstag setzte es eine 5:2-Pleite bei Real Madrid. Dabei hatte Sahin bei 2:0-Führung die Grundordnung und das Personal geändert und so die Niederlage gewissermaßen eingeleitet.

Entsprechender Kritik muss sich der ehemalige Mittelfeldstratege nun aussetzen – Sorgen um seinen Job braucht er sich aber offenkundig erstmal keine machen. Der ‚Bild‘ zufolge plant man beim BVB über Jahre mit Sahin auf der Bank. Diese Herangehensweise scheiterte aber schon bei etlichen seiner Vorgänger. Man darf gespannt sein, wie sich die Sachlage bei zwei weiteren Niederlagen tatsächlich darstellt.