Nach öffentlicher Reis-Kritik: Schalke versinkt im Chaos

Beim FC Schalke 04 brennt der Baum lichterloh. Ein Interview von Timo Baumgartl nach der 1:3-Niederlage legt nahe, dass es gewaltig knirscht im Verhältnis zwischen Thomas Reis und seinem Team.

„Wir spielen natürlich mit dem Feuer. Das ist eine risikobehaftete Sache, die wir da machen. Dann ist es einfach so, dass man Gegentore kassiert, das ist einfach Fakt“, sagte Baumgartl bei ‚Sky‘ mit Blick auf die Anfangsphase, in der Schalke hinten im Mann-gegen-Mann verteidigte und von St. Paulis Offensivkräften ein ums andere Mal überrannt wurde. „Das ist die Philosophie vom Trainer. Er gibt uns das vor. Deshalb machen wir das auch als Mannschaft“, so Baumgartl weiter.

Auf Nachfrage, ob die Mannschaft denn noch hinter Reis stehe, ließ der Innenverteidiger deutlichen Interpretationsspielraum: „Das sind immer Fragen. Er gibt uns einen Plan mit, aber es ist natürlich auch ein Stück weit schwer für uns, das so zu sehen, das so zu machen. Weil wir natürlich immer wieder in diese Situationen reinlaufen.“

Hechelmann will reagieren

Die Frage lautet nun, wie man bei Königsblau auf diesen öffentlichen Affront reagieren will. Eigentlich bleiben nur zwei Möglichkeiten: Konsequenzen gegen den Spieler oder den in der Kritik stehenden Trainer, der auf Platz 15 liegend ohnehin kaum Argumente auf seiner Seite hat.

Sportchef André Hechelmann kündigt laut der ‚WAZ‘ eine interne Aufarbeitung an: „Ich habe das Interview nicht live gesehen, aber ich habe es mir im Nachgang angehört. Nach dem Spiel werden aus der Emotion heraus Aussagen getroffen. Wir haben es wahrgenommen und werden das intern besprechen, es macht keinen Sinn, heute Abend oder heute Nacht weiter darüber zu sprechen.“

Reis wiederum will sich in erster Linie „an die eigene Nase fassen“ und die Fehler analysieren, gleichzeitig verweist er aber auch auf Leistungsdefizite seiner Spieler: „Ich weiß nicht, ob einer heute sagen kann, dass wir 100 Prozent abgerufen haben.“ Klar ist: Es wird immer komplizierter, hier noch einen Konsens zu finden.