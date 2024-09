VfB-Talent vor Verlängerung

Beim VfB Stuttgart kündigt sich eine Verlängerung im Nachwuchsbereich an. Nach Informationen von ‚Sky‘ steht Offensivtalent Benjamin Boakye vor der Verlängerung. Der 19-jährige Flügelstürmer soll einen neuen, bis 2027 gültigen Vertrag erhalten. Die Verkündung scheint unmittelbar bevorzustehen.

Aktuell ist Boakye noch bis zum Ende der laufenden Saison gebunden, das soll sich in Kürze ändern. Der Youngster ist Stammspieler in Stuttgarts zweiter Mannschaft und war bislang an drei Toren direkt beteiligt (zwei Tore, eine Vorlage). Nun will ihn VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth belohnen.