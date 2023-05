Neapel: Spalletti vor Verlängerung

Meistertrainer Luciano Spalletti wird seinen Vertrag bei der SSC Neapel offenbar zeitnah verlängern. „Wir hatten gestern ein positives Treffen mit dem Präsidenten – die Zukunft wird spannend, da bin ich mir sicher“, zitiert Fabrizio Romano den 64-Jährigen auf einen möglichen neuen Vertrag angesprochen. Das aktuelle Arbeitspapier des Napoli-Trainers läuft 2024 aus.

Spalletti ist seit 2021 in Neapel angestellt. In der aktuellen Saison holte er mit seinem Team vorzeitig den Meister-Titel und stieß in der Champions League bis ins Viertelfinale vor.

