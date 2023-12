Espírito Santo vor England-Comeback

Nach seinem Aus bei Al Ittihad in Saudi-Arabien könnte Nuno Espírito Santo schon in Kürze wieder auf einer Trainerbank Platz nehmen. Einem Bericht der ‚A Bola‘ zufolge verhandelt der portugiesische Trainer mit Nottingham Forest über ein mögliches Engagement. Schon in den nächsten Tagen sei mit dem Abschluss der Verhandlungen zu rechnen. Dementsprechend bahnt sich die Entlassung von Steve Cooper an.

Aktuell stehen die Tricky Trees auf einem schwachen 17. Tabellenplatz. Espírito Santo soll dem entgegenwirken und Nottingham mit seiner geballten Premier League-Erfahrung vor dem Abstieg bewahren. Bei 216 Spielen betreute der 49-Jährige in der Vergangenheit die Wolverhampton Wanderers und Tottenham Hotspur.