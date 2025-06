Marseille holt Ex-United-Profi Gomes

Angel Gomes wird sich Olympique Marseille anschließen. Wie Fabrizio Romano vermeldet, wird der Mittelfeldspieler den OSC Lille verlassen und in Südfrankreich einen Dreijahresvertrag unterschreiben. Der Medizincheck ist für den heutigen Mittwoch anberaumt. Nach FT-Infos ist Gomes bereits in Marseille angekommen und wird den Vertrag in Kürze unterschreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Ablöse wird für den 24-Jährigen nicht fällig, da sein Vertrag bei den Doggen am Saisonende ausläuft. Ausgebildet wurde der Rechtsfuß in England bei Manchester United. In Marseille wartet auf Gomes Champions League-Fußball.