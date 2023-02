Nagelsmann gibt Update zu Müller

Julian Nagelsmann hat nach dem gestrigen Sieg gegen den VfL Bochum (3:0) Aufschluss über die Auswechslung von Thomas Müller in der Halbzeit gegeben. Im Interview mit ‚Sky‘ erklärte der Trainer des FC Bayern: „Er hat angegeben auf dem Weg rein, dass er ein bisschen Wadenprobleme hat. Ich hoffe nicht, dass er irgendwas hat. Ich glaube, es ist nichts Schlimmes, es war eher eine Vorsichtsmaßnahme. Es war mir einfach zu viel Risiko, dass er da irgendwas hat, muskulär.“

Müller war zuletzt gesetzt und dürfte auch mit Blick auf das anstehende Champions League-Achtelfinale gegen Paris St. Germain am Dienstag (21 Uhr) in der Startelf stehen, sofern er sich fit meldet. Der 33-jährige Offensivmann kommt in der aktuellen Saison auf fünf Tore sowie acht Vorlagen in 21 Pflichtspielen.

