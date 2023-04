Ajax: Timber deutet Transfer an

Jurrien Timber könnte Ajax Amsterdam im Sommer verlassen. „Ein Transfer rückt näher“, so der 21-jährige Innenverteidiger im Gespräch mit dem ‚Telegraaf‘, „es gibt eine Menge konkretes Interesse und ich habe eine Vereinbarung mit Ajax. Im vergangenen Jahr haben sie mich darum gebeten, noch mindestens ein Jahr zu bleiben und zu verlängern. Als Anhänger des Vereins habe ich das gerne getan und nach dieser Saison bewerten wir die Situation neu.“

Timber ist seit 2014 für Ajax aktiv und zählt auch in der laufenden Saison zu den unumstrittenen Stammspielern. Bereits in 42 Pflichtspielen stand der Innenverteidiger auf dem Platz. Sein Vertrag in Amsterdam läuft noch bis 2025.

