Ex-Schalker Pukki verlässt Norwich

Teemu Pukki beendet das Kapitel Norwich City am Saisonende. Seinen auslaufenden Vertrag wird der 33-jährige Mittelstürmer nicht verlängern. Das teilt der Tabellensiebte der zweiten englischen Liga offiziell mit. Pukki, von 2011 bis 2013 für Schalke 04 am Ball, wechselte im Sommer 2018 von Bröndby IF zu Norwich. In bislang 204 Spielen für die Canaries kommt der Finne auf 117 Torbeteiligungen (88 Tore, 29 Assists).

Der 110-fache Nationalspieler sagt über seinen bevorstehenden Abschied: „Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, denn Norwich City hat viel für mich bedeutet und getan. Ich habe meine Zeit bei diesem großartigen Verein geliebt, aber mit Blick auf mein Karrierestadium, und ich weiß, dass ich noch ein paar Jahre vor mir habe, bin ich scharf auf eine weitere neue Erfahrung.“ Seine fünf Jahre bei Norwich „waren wahrscheinlich die besten meiner Karriere, sowohl aus beruflicher als auch aus persönlicher Sicht“, so Pukki.

