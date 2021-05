Leipzig - Dortmund: So könnt ihr das DFB Pokal-Finale live sehen

Aufgrund eines von der Corona-Pandemie bestimmten Terminkalenders findet das DFB-Pokalfinale in diesem Jahr unter der Woche statt, während in der Liga noch zwei Spieltage zu absolvieren sind. Dadurch kommt es auch dazu, dass RB und der BVB zweimal innerhalb einer Woche aufeinandertreffen. Am vergangenen Samstag setzte sich Schwarz-Gelb denkbar knapp mit 3:2 durch. Auch, da es für beide Teams die letzte Chance ist, in der laufenden Spielzeit eine Trophäe in die Luft zu stemmen, bahnt sich ein spannender Schlagabtausch an.

Leipzig gegen Dortmund live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund findet am Donnerstag, den 13. Mai statt. Der Anstoß im Olympiastadion Berlin erfolgt planmäßig um 20.45 Uhr. Das Erste überträgt die Partie live im Free-TV. Auch der Bezahlsender Sky zeigt den Schlagabtausch live und in voller Länge. Fans ohne TV-Anschluss können das Spiel online sowohl über den Livestream des Ersten als auch über Sky Go oder Sky Ticket streamen. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

