Vom Ligarivalen: Nächster Trainer-Kandidat bei der Hertha

Hertha BSC hat einen weiteren möglichen Nachfolger für Cheftrainer Pál Dárdai ins Visier genommen. Nach Informationen der ‚Bild‘ beschäftigt sich der Hauptstadtklub mit Cristian Fiél. Es soll sogar bereits eine erste Kontaktaufnahme gegeben haben. An den 1. FC Nürnberg ist der einstige Bundesliga-Profi bis 2025 vertraglich gebunden. Entsprechend wäre eine Ablösesumme fällig, um ihn an Bord zu holen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fiél betreut die Nürnberger seit fast einem Jahr und sammelte in 33 Partien 1,30 Punkte pro Spiel. Beim Club beweist der 44-jährige Übungsleiter ein gutes Händchen im Umgang mit Jugendspielern, das soll auch der Hertha positiv aufgefallen sein. In Berlin beschäftigt man sich derweil mit weiteren Kandidaten, darunter Christian Eichner (Karlsruher SC), Thomas Stamm (Freiburg II) und laut FT-Infos auch Kosta Runjaic.

Lese-Tipp

Schalkes Jugend-Abwehrchef in die Bundesliga

Der Bundesliga-Absteiger hat in der aktuellen Saison zwar nichts mit dem Aufstieg am Hut, kletterte in den vergangenen Wochen aber immerhin auf den siebten Tabellenplatz. Die Spieler selbst sollen sich sogar dafür ausgesprochen haben, den auslaufenden Kontrakt mit Dárdai zu verlängern. Nach dem Eklat auf der Pressekonferenz und anschließenden Unstimmigkeiten zwischen dem Coach und den Klubbossen sind die Wogen aber anscheinend nicht mehr zu glätten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Drei Dárdais weg?

Nicht nur Dárdai senior wird den Zweitligsten im Sommer voraussichtlich verlassen. Fest steht, dass sich sein Sohn Bence (18) dem VfL Wolfsburg ablösefrei anschließt. Zudem winkt seinem Bruder Márton (22) der Sprung in die erste Liga. Dem Vernehmen nach signalisiert der FC Augsburg Interesse an einer Zusammenarbeit. Im Raum steht eine Ablöse in Bereich von zwei Millionen Euro.