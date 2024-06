Mainz verleiht Bobzien

Ben Bobzien wird in der kommenden Saison erneut in der österreichischen Bundesliga Spielpraxis sammeln. Wie der FSV Mainz 05 offiziell bestätigt, wird der 21-jährige Angreifer für eine Spielzeit an Austria Klagenfurt verliehen. Der 2025 auslaufende Vertrag wurde zuvor um ein Jahr bis 2026 ausgedehnt.

Die abgelaufene Saison verbrachte Bobzien als Leihspieler bei Austria Lustenau. In 28 Pflichtspielen war er an sechs Treffern direkt beteiligt. Der gebürtige Gießener stammt aus der Jugend der Rheinhessen.