BVB-Rückkehr: Ricken öffnet die Tür für Hummels und Reus

Mats Hummels (36) und Marco Reus (35) könnten nach ihrer aktiven Profkarriere zu Borussia Dortmund zurückkehren. „Mats hat totale Identifikation mit Borussia Dortmund bewiesen und gezeigt, dass du nicht zwangsläufig in Dortmund geboren sein musst, um ein authentischer Borusse zu sein“, leitet Geschäftsführer Lars Ricken gegenüber der ‚WAZ‘ ein und versichert: „Mats, und auch Marco, werden immer Teil der BVB-Familie bleiben und sind auch nach der Karriere jederzeit herzlich willkommen.“

Wann Reus die Schuhe an den Nagel hängen wird, steht noch nicht fest. Der Offensivspieler lässt seine Karriere aktuell in Kalifornien bei LA Galaxy ausklingen. Für Hummels ist hingegen nach dieser Spielzeit Schluss, das Jahr bei der AS Rom bildet den Abschluss seiner Profikarriere.