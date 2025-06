BVB: Zwei Ausfälle für die Klub-WM

Borussia Dortmund droht ein Personalengpass bei der Klub-WM. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, werden sowohl Emre Can als auch Salih Özcan die Reise in die USA nicht mit antreten. Während sich Can mit Adduktorenproblemen rumschlägt, laboriert Özcan an einer Knieverletzung.

Zudem könnte Jamie Gittens die Schwarz-Gelben noch vor dem Beginn des Turniers in Richtung FC Chelsea verlassen. Verstärkung kommt dagegen mit Jobe Bellingham vom AFC Sunderland. Ein weiterer Mittelfeldspieler soll trotz der Ausfälle für die Klub-WM nicht verpflichtet werden.