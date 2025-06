BVB pokert hoch: Zweites Gittens-Angebot abgelehnt

Vergangene Woche richteten die Offiziellen des FC Chelsea ein erstes formelles Angebot für Jamie Gittens an Borussia Dortmund. Die Engländer eröffneten den Poker bei 35 Millionen Euro. Für den BVB deutlich zu wenig. An der Strobelallee stellt man sich dem Vernehmen nach eine Ablöse in Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro vor.

Dem ist Chelsea nun mit einem zweiten Angebot nachgekommen, wie ‚RMC‘ berichtet. Rund 50 Millionen Euro schwer ist dem Bericht zufolge die neue Offerte. Die Londoner wollen den Transfer von Gittens gerne noch bis 20 Uhr eintüten, damit der 20-jährige Flügelstürmer mit Chelsea bei der Klub-Weltmeisterschaft in den USA antreten kann. Eine Antwort aus Dortmund auf das neue Angebot steht noch aus.

Update (16:17): Laut ‚Sky‘ sind den Borussen die 50 Millionen Euro nicht genug. Das Angebot wurde dem Bericht zufolge umgehend abgelehnt.

Zwischen Gittens und Chelsea herrscht längst Einigkeit. Dem gebürtigen Londoner winkt beim Klub aus seiner Heimatstadt ein lukrativer Siebenjahresvertrag. Sein Arbeitspapier in Dortmund läuft noch bis 2028, deshalb sitzen die BVB-Bosse am längeren Hebel. Es ist allerdings gut möglich, dass die Vereine noch in den nächsten Stunden eine Übereinkunft bei der Ablöse erzielen.