Gent feuert Trainer nach 25 Tagen

Laszlo Bölöni ist sein Amt als Cheftrainer bei der KAA Gent nach nur 25 Tagen wieder los. Wie der belgische Erstligist bekanntgibt, hat man sich vom 67-jährigen getrennt: „Heute Nachmittag wurde beschlossen, den Vertrag von Laszlo Bölöni zu beenden. Die Atmosphäre in und um das Team herum machte eine weitere Zusammenarbeit unmöglich.“ Erst am 20. August trat der Rumäne sein Amt bei den Belgiern an.

Der Vizemeister der vergangenen Spielzeit legte in der Jupiler Pro League unter Bölöni einen Fehlstart mit nur einem Sieg aus fünf Partien hin. Vor dem wichtigen Champions League-Qualifikationsspiel gegen Rapid Wien wird das Duo Wim De Decker und Peter Balette das Team interimsweise betreuen.