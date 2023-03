Ablösefrei: Keïta trotzdem zu teuer für Milan?

Beim AC Mailand ist man offenbar hinsichtlich der Verpflichtung von Naby Keïta ins Grübeln gekommen. Wie ‚calciomercato.com‘ berichtet, wird das potenzielle Gehalt des 28-jährigen Mittelfeldspielers vom FC Liverpool als zu hoch erachtet. Zwar muss Milan keine Ablöse für den Ex-Leipziger bezahlen, da sein Vertrag bei den Reds ausläuft. Doch finanziell sind die Rossoneri nicht bereit, ins Risiko zu gehen. Dabei spielt auch Keïtas Verletzungsanfälligkeit eine Rolle.

Der Rechtsfuß verpasste in den zurückliegenden fünf Jahren in Liverpool etliche Partien aufgrund zahlreicher Verletzungen. Auch in der aktuellen Saison konnte Keita erst nach der WM in Katar erstmals mitwirken. Zuvor setzte den Nationalspieler von Guinea eine Oberschenkelverletzung außer Gefecht. Sollte Milan sich endgültig aus dem Rennen verabschieden, würde das RB Leipzig und Borussia Dortmund freuen. Dem Bundesliga-Duo werden derzeit die größten Chancen ausgerechnet.

