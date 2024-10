Amorim reagiert auf City-Gerüchte

Rúben Amorim lassen die Spekulationen rund um eine Anstellung bei Manchester City zum jetzigen Zeitpunkt kalt. Sporting Lissabons Cheftrainer gab im Vorfeld des morgigen Ligaspiels (21:15 Uhr) gegen den Portimonense SC zu verstehen, dass sich Hugo Vianas Wechsel zu den Skyblues nicht auf seine Zukunft auswirkt: „Es sind unterschiedliche Wege. Wir haben nur eine berufliche Beziehung, die nicht mehr lange andauern wird.“

Zum Kontext: Amorim und Viana arbeiten bereits seit vielen Jahren gemeinsam für den amtierenden portugiesischen Meister. Im kommenden Sommer trennen sich die Wege, denn dann heuert der Sportliche Leiter in Manchester als neuer Sportdirektor an. Jüngst wurde schließlich berichtet, dass City auch an einer Zusammenarbeit mit Amorim interessiert wäre, sollte Starcoach Pep Guardiola seinen auslaufenden Vertrag nicht nochmal verlängern. Von einem Tapetenwechsel will der bis 2026 gebundene Übungsleiter aktuell aber nichts wissen.