Kantersieg gegen Liechtenstein | Die Noten für die DFB-Stars

89' (ET.)

20' (ET.)

Mit deutlich mehr Dynamik als beim 2:0 im September ging das deutsche Team von Beginn an zur Sache. Das 1:0 durch Ilkay Gündogan entsprang zwar einem Elfmeter, fiel aber schon zu diesem frühen Zeitpunkt absolut zwangsläufig. Dass die Liechtensteiner nach der berechtigten Roten Karte für Jens Hofer im Anschluss mit neun Feldspielern agieren mussten, spielte den Deutschen zusätzlich in die Karten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Binnen vier Minuten schraubten Leroy Sané und Co. das Ergebnis auf 4:0. Mit diesem Zwischenstand ging es dann auch in die Pause, weil weitere hochkarätige Chancen teilweise fahrlässig vergeben wurden.

Weitere fünf Treffer

Die zweiten 45 Minuten blieben das erwartbare Spiel auf ein Tor. Die letzte Zielstrebigkeit, mit der noch vor der Pause agiert wurde, ließ die DFB-Elf nun jedoch zunächst vermissen. Das änderte sich schließlich, als die Kräfte bei den Liechtensteinern immer mehr nachließen.

Bis zum Ende fielen fünf weitere Treffer, Debütant Lukas Nmecha blieb sein Premierentreffer trotz einiger guter Gelegenheiten allerdings verwehrt.

Torfolge

1:0 Gündogan (11.): Sehr unglückliches und gleichzeitig brutales Einsteigen von Hofer gegen Goretzka. Der am Hals getroffene Bayern-Spieler muss minutenlang behandelt werden. Den anschließenden Elfer verwandelt Gündogan sicher im rechten unteren Eck.

2:0 Kaufmann (Eigentor, 20.): In der zweiten Welle nach einem abgefangenen Angriff kommt Rüdiger an den Ball. Der Innenverteidiger spielt auf Sané, dieser wiederum leitet nach links auf Günter weiter. Dessen scharfe Hereingabe will Kaufmann abgrätschen, fälscht den Ball jedoch unglücklich ins eigene Tor ab.

3:0 Sané (22.): Reus hat 20 Meter vor dem Tor viel Platz und spielt den Ball nach innen auf Goretzka. Der eben noch hart getroffene Bayern-Star steckt auf Sané durch. Dessen Abschluss mit links passt genau.

4:0 Reus (24.): Feiner Chipball von Müller hinter die Liechtensteiner Abwehrkette. Dort setzt sich Sané ab, kann aber nicht abschließen. Über Umwege gelangt das Leder zu Reus, der nur noch ins verwaiste Tor einschieben muss.

5:0 Sané (49.): Zum ersten Mal hat Debütant Nmecha seine Füße im Spiel. Der Abschluss des Wolfsburgers wird geblockt und landet bei Reus. Flach gibt der Dortmunder den Ball in die Mitte und findet Sané. Mit rechts erzielt der Außenstürmer seinen zweiten Treffer des Abends.

6:0 Müller (76.): Nach einem Eckball von Arnold köpft Ginter wuchtig Richtung kurze Ecke. Den Abpraller bringt Neuhaus zurück auf den Kasten. Einen Meter vor der Linie hält Müller den Fuß hin und macht das halbe Dutzend voll.

7:0 Baku (80.): Premierentreffer für den Wolfsburger, und was für einer. Im Strafraum fasst sich Baku ein Herz und schlenzt das Spielgerät von halbrechts mit dem schwächeren Linken in den langen Winkel.

8:0 Müller (86.): Gestocher im Liechtensteiner Strafraum. Reus kommt zum Abschluss, wird aber geblockt. Den Nachschuss verwandelt Müller unter gütiger Mithilfe des Außenseiters.

9:0 Göppel (Eigentor, 89.): Das zweite Eigentor am heutigen Abend. Baku flankt von rechts und Göppel verlängert per Kopf in den eigenen Kasten. Dort kann der bärenstarke Büchel nur hinterherschauen.

Die Noten für die DFB-Elf

Eingewechselt

46‘ Nmecha (3) für Hofmann

46‘ Neuhaus (2,5) für Goretzka

64‘ Arnold für Gündogan

64‘ Volland für Sané

72‘ Ginter für Kehrer