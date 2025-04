Bundesliga: Die Topelf des 31. Spieltags

Spieler des Spieltags: Shuto Machino

Erstmals erhält Shuto Machino die Auszeichnung zum Spieler des Spieltags. In der Partie gegen Borussia Mönchengladbach (4:3) erzielte der japanische Torjäger zwei Treffer, darunter das wichtige Tor in der Nachspielzeit. Nun stehen für den 25-Jährigen bereits zehn Bundesliga-Treffer in der laufenden Saison zu Buche. Hinzu kommen zwei Assists. Vor allem dank der Scorer von Machino darf sich Kiel drei Spieltage vor Saisonende noch Hoffnung auf den Klassenerhalt machen.

