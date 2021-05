Fuchs und James verlassen Leicester

Leicester City trennt sich zum Saisonende von zwei weiteren Spielern. Nachdem der Verein bereits das Karriereende von Wes Morgan (37) verkündete, wurden die Abgänge von Christian Fuchs (35) und Matty James (29) bestätigt. Alle drei waren Teil der Meistermannschaft von 2016.

Der Vertrag des Ex-Schalkers Fuchs läuft zum Saisonende aus und wird nicht verlängert. In der aktuellen Saison kam der 35-Jährige auf 16 Einsätze. James seinerseits ist zurzeit an den Zweitligisten Coventry City verliehen und wird nicht nach Leicester zurückkehren. Sein Vertrag beim frischgebackenen FA-Cup-Sieger wird aufgelöst.

