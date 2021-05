Leicester-Kapitän Morgan beendet Karriere

Wes Morgan (37) von Leicester City beendet nach dem Saisonende seine professionelle Fußballkarriere. Das verkünden die Foxes, für die Morgan 324 Spiele absolvierte. Insgesamt stehen für ihn über 750 Partien im Profibereich zu Buche. Der Innenverteidiger wechselte 2012 von Nottingham Forest nach Leicester und blieb dort über neun Jahre im Kader.

Im Jahr 2016 war der jamaikanische Nationalspieler als Stammkraft maßgeblich an Leicesters historischem Meistertitel in der Premier League beteiligt. Besitzer Aiyawatt Srivaddhanaprabha verabschiedet Morgan mit folgenden Worten: „Wes ist einer der größten Spieler von Leicester City, er führte das Team durch die erfolgreichste Ära des Klubs und half dabei, die Standards zu setzen, die den Klub nach vorne gebracht haben.“

