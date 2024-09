Potter kündigt Comeback an

Graham Potter peilt eine Rückkehr auf die Trainerbank an. „Ich fühle mich schon seit einer Weile bereit. Es muss immer noch das Richtige sein, aber ich bin gespannt darauf. Ich bin gespannt, welche Möglichkeiten sich bieten, und ich werde jede davon in Betracht ziehen und beurteilen“, so der aktuell vereinslose Übungsleiter gegenüber dem ‚Telegraph‘.

Bis April 2023 war Potter für den FC Chelsea verantwortlich. Rund sieben Monate stand der Engländer an der Stamford Bridge an der Seitenlinie, konnte den hohen Erwartungen aber nicht gerecht werden (1,42 Punkte pro Spiel). Zuletzt wurde der 49-Jährige beim FC Everton ins Spiel gebracht.