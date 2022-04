Köln: Modeste & Horn zurück – vier Spieler fehlen

Der 1. FC Köln kann wieder auf Anthony Modeste zurückgreifen. Wie der Bundesligist mitteilt, nimmt der französische Torjäger ab heute wieder am Mannschaftstraining der Geißböcke teil. In der Partie gegen Union Berlin (0:1) am vergangenen Wochenende musste Modeste krankheitsbedingt passen. Auch Timo Horn steht wieder zur Verfügung, der Torhüter trainiert aber individuell.

Nicht so gut sieht es hingegen bei Benno Schmitz, Salih Özcan und Sebastian Andersson aus. Die drei Akteure fallen aufgrund einer Krankheit aus und können nicht trainieren. Kingsley Schindler war beim Training ebenfalls nicht anwesend, allerdings aus persönlichen Gründen.