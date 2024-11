Hummels vor schneller Bundesliga-Rückkehr?

In Italien machen Gerüchte um eine potenzielle Bundesliga-Rückkehr von Mats Hummels die Runde. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, haben mehrere Bundesligisten die Situation des Ex-Dortmunders genau im Blick. Aller Voraussicht nach wird Hummels am heutigen Donnerstagabend in der Europa League gegen Union Saint-Gilles (18:45 Uhr) zu seinem ersten Startelf-Einsatz die AS Rom kommen.

Für den 35-Jährigen steht das Kapitel in der italienischen Hauptstadt bisher unter keinem guten Stern. Unter Ex-Trainer Daniele De Rossi spielte der Weltmeister von 2014 keine Minute, der neue Coach Ivan Juric steht aufgrund ausbleibender Erfolge schon wieder gehörig unter Druck, Nachfolger werden in Roberto Mancini und Frank Lampard bereits gehandelt.

Deutsche Klubs beobachten den Weltmeister

Und auch unter Juric spielte Hummels kaum eine Rolle, bei seinem bislang einzigen Auftritt als Joker gegen den AC Florenz (1:5) unterlief ihm dann auch noch ein Eigentor. Heute kommt Hummels wohl endlich zu seinem ersten Startelf-Einsatz, in der Dreierkette der Römer soll er zwischen Gianluca Mancini und dem ehemaligen Leipziger Angeliño beginnen.

Dann wird der Innenverteidiger womöglich auch von Bundesliga-Klubs beobachtet, konkrete Namen nennt die ‚Gazzetta‘ nicht. Eine Rückkehr ins deutsche Oberhaus schon im Winter scheint aber unter den aktuellen Umständen nicht komplett ausgeschlossen.