Köln bindet Sturmtalent Jansen

Der 1. FC Köln hat den auslaufenden Vertrag mit Jacob Jansen bis 2022 verlängert. Das teilen die Geißböcke offiziell mit. Jansen stammt aus der FC-Jugend und spielt aktuell für die Kölner U19-Auswahl. Der 18-Jährige sagt: „Ich bin sehr gespannt auf die kommende Saison in der U21. Wir werden eine gute Mannschaft haben, in der ich viel dazulernen kann. Ich spiele mittlerweile seit fast sechs Jahren beim FC und freue mich, dass ich durch die Vertragsverlängerung meinen Weg hier fortsetzen kann.“

Mit der U17 wurde Jansen in der Saison 2018/19 Deutscher Meister, in 39 Spielen schoss er 24 Tore. Nachwuchsleiter Matthias Heidrich lobt: „Jacob hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er sehr gute Abschlussqualitäten besitzt. Seine beiden Tore im U17-Finale waren ganz besonders für ihn und den gesamten Klub. Seine Stärken zeigen sich im Strafraum, er verfügt zudem über ein sehr gutes Kopfballspiel. Durch die Unterbrechung der A-Junioren Bundesliga West fehlt ihm leider in dieser Saison die Spielpraxis.“